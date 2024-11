Papier-Fahrpläne in Bahnhöfen bleiben doch hängen

Berlin: Die Deutsche Bahn will die weißen Ankunftspläne in den Bahnhöfen jetzt doch hängen lassen. Eine Sprecherin des bundeseigenen Konzerns hat entsprechende Medienberichte bestätigt. Die Bahn reagiert damit auf massive Kritik von Sozial- und Fahrgastverbänden. Erst vorgestern hatte sie angekündigt, dass die Aushänge Mitte Dezember abgeschafft werden sollen. Begründung: Reisende brauchten Informationen in Echtzeit - also über Monitore und Live-Ankunftstafeln. VdK-Präsidentin Bentele hatte davor gewarnt, alle, die nicht digital unterwegs seien, ohne Not von wichtigen Informationen auszuschließen. Jetzt bleiben die Ankunftspläne in Papierform.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2024 13:00 Uhr