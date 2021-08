Papier des Gesundheitsministeriums: FDP wirft Regierung Wortbruch vor

Nachrichtenarchiv - 04.08.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die FDP hat empört auf Berichte reagiert, wonach die Bundesregierung weitreichende Corona-Vorgaben für die kommenden Monate will. Die FDP spricht von einem dreisten und verheerenden Wortbruch. Ihr Vizevorsitzender Kubicki sagte der BILD-Zeitung, es komme einer direkten Impfpflicht gleich, wenn nicht-geimpfte Personen vom sozialen Leben ausgeschlossen würden. Ab September sollten nach dem Willen der Regierung laut Medienberichten bestimmte Veranstaltungen nur Geimpften, Genesenen und Getesteten offenstehen. Ungeimpfte sollen demnach weder in die Innengastronomie dürfen, noch körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder an Großveranstaltungen auch im Freien teilnehmen. Masken müssen gemäß einem Ministeriums-Dokument bis ins Frühjahr 2022 im öffentlichen Nah- und Fernverkehr und im Einzelhandel getragen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2021 11:00 Uhr