Panne bei Probe-Alarm sorgt für Dauer-Heulton in Oberfranken

Eine fehlerhafte Programmierung hat in Oberfranken vielen Menschen einen unangenehm lauten Vormittag beschert: Bis zu 250 Sirenen in den Landkreisen Coburg, Kronach und Lichtenfels heulten pünktlich um 11 Uhr zum Problealarm - hörten dann aber nicht mehr auf. Den Sirenen musste einzeln der Stecker gezogen werden. Das dauerte in einzelnen Fällen eine Dreiviertelstunde. Nach Angaben der Leitstelle Coburg waren die Steuergeräte falsch programmiert.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 13.03.2025 22:00 Uhr