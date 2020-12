Panne bei Premierenfahrt auf Zugstrecke Lindau-München

Nachrichtenarchiv - 13.12.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Premierenfahrt des ersten Zuges auf der neu elektrifizierten Strecke zwischen Lindau und München endete in einer großen Panne. Der aus Zürich kommende Fernzug der Schweizerischen Bundesbahnen wurde bei Hergatz im bayerisch-schwäbischen Landkreis Lindau auf ein falsches Gleis ohne Oberleitung geleitet und steckte dann dort fest. Laut einem Bahnsprecher ist der Fernzug noch bis zum Bahnhof Hergatz gerollt, so dass die Fahrgäste dort aussteigen konnten. Der Fernverkehr auf der betroffenen Strecke musste nach der Panne für mehrere Stunden in beide Richtungen eingestellt werden, weil die Oberleitung repariert werden musste. Mit dem heutigen Fahrplanwechsel sollten die Metropolen München und Zürich schneller verbunden werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2020 21:00 Uhr