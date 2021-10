"Pandora Papers" setzen Politiker weltweit unter Druck

Medizin-Nobelpreis an zwei US-Forscher

Stockholm: Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den US-Amerikaner David Julius und den im Libanon geborenen Ardem Patapoutian, der ebenfalls in den USA lebt. Das hat das zuständige Komitee am Vormittag in in Stockholm verkündet. Die beiden haben zu Rezeptoren im Körper geforscht. Im Vorfeld hatte es Spekulationen gegeben, ob der Preis heuer in einem Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie stehen würde. So kursierten als mögliche Preisträger auch die Namen der Biontec-Gründer Sahin und Türeci. Sie haben bereits in Deutschland den renommierten Paul-Ehrlich-Preis erhalten. Der Nobelpreis ist mit 980.000 Euro dotiert und wird traditionell am Todestag von Stifter Alfred Nobel am 10. Dezember überreicht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.10.2021 18:45 Uhr