"Pandora Papers" schlagen hohe Wellen

04.10.2021 18:45 Uhr

Berlin: Die Enthüllungen der "Pandora Papers" bringen Politiker und Prominente weltweit in Erklärungsnot. Sie sollen - so hat es ein internationales Recherche-Netzwerk herausgefunden - anonym über Briefkastenfirmen Geschäfte gemacht haben. Betroffene wie der jordanische König Abdullah II. weisen die Vorwürfe zurück. Auch Kreml-Chef Putin, aus dessen Umfeld Namen in den Unterlagen genannt werden, spricht von unbewiesenen Behauptungen. Die EU-Kommission kündigte an, ihr Vorgehen gegen Briefkastenfirmen zu verschärfen. Die Bundesregierung forderte einen stärkeren internationalen Einsatz gegen Steueroasen. Grüne, Linke und FDP erklärten, Geldwäsche und Steuervermeidung müssten besser bekämpft werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.10.2021 18:45 Uhr