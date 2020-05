Pandemie legt laut SZ Steuerfahndung weitgehend lahm

Nachrichtenarchiv - 03.05.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Corona-Pandemie legt Steuerfahndung in Deutschland offenbar weitgehend lahm. So gebe es in mehreren Bundesländern die Anweisung, dass nur noch in Ausnahmefällen Durchsuchungen erfolgen sowie Zeugen und Beschuldigte vernommen werden dürfen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung in ihrer morgigen Ausgabe. In Bayern wurde dies bereits Mitte März verfügt, aber erst jetzt wird an einem Hygiene-Konzept gearbeitet. Wie das bayerische Finanzministerium erklärte, läuft die Beschaffung von Schutzkleidung. Razzien fänden weiter statt, wenn wenn Verdunklungs- und Fluchtgefahr oder Verjährung drohe. - Ermittler klagen zudem über mangelhafte Technik, die das Arbeiten im Home-Office erschwere. So könne etwa nicht auf Laufwerke der Behörden zugegriffen werden, weil es an sicheren Zugängen mangele.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2020 16:00 Uhr