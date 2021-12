Pandemie bestimmt auch heuer die Neujahrsansprachen

Nachrichtenarchiv - 31.12.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Pandemie bestimmt auch heuer die Ansprachen zum Jaheswechsel. Bundeskanzler Scholz bittet in seiner Neujahrsansprache die Bürgerinnen und Bürger, gleich in den nächsten Tagen einen Impftermin auszumachen und das nicht zu verschieben. Mit Blick auf die Omikronvariante mahnt der SPD-Politiker mehr Tempo an. Wörtlich sagte er: "Wir müssen schneller sein als das Virus." Bayerns Ministerpräsident Söder wendet sich ebenfalls mit einer Bitte an die Bevölkerung. Es gelte, die Gesellschaft wieder zu heilen und zu versöhnen. Ergänzend fügte er hinzu: "Das ist die wichtigste Aufgabe neben der Pandemiebekämpfung." Man dürfe Corona nicht nur virologisch sehen. Beide Redetexte wurden vorab veröffentlicht. Das BR-Fernsehen sendet Söders Ansprache morgen um 18 Uhr 40, Bayern 2 strahlt die des Bundeskanzlers heute um 19 Uhr 05 aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2021 17:00 Uhr