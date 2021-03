Palmer hält Start für Corona-Modellprojekt in Tübingen für gelungen

Nachrichtenarchiv - 17.03.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tübingen: Oberbürgermeister Palmer hält den Start für sein Corona-Modellprojekt "Öffnen mit Sicherheit" für gelungen. Im BR-Interview bilanzierte er, schon am ersten Tag seien 3.500 Schnelltests gemacht worden. Der Ansturm auf die Teststationen sei dennoch nicht allzu groß gewesen. Zur Stimmung sagte Palmer, es gebe viel Unterstützung, aber auch viele Verärgerte, die sich als Versuchskaninchen fühlten. In der Stadt in Baden-Württemberg können die Menschen kostenlose Corona-Tests machen und mit den Bescheinigungen in Läden oder zum Friseur. Auch Außengastronomie und Kultureinrichtungen dürfen Gäste mit Zertifikat empfangen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2021 20:00 Uhr