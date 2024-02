Palästinensischer Regierungschef reicht Rücktritt ein

Ramallah: Die palästinensische Regierung mit Sitz im Westjordanland hat ihren Rücktritt eingereicht. Ministerpräsident Schtaje teilte mit, er habe Präsident Abbas darüber schriftlich informiert. Hintergrund seien die jüngsten Entwicklungen in der Region, einschließlich des Gaza-Kriegs. Die Autonomiebehörde unter Abbas kontrolliert Teile des Westjordanlands. Sie hat zuletzt immer mehr an Einfluss verloren, gilt als korrupt und hat kaum noch Zustimmung in der Bevölkerung. Auch die USA drängen mit Blick auf eine mögliche Nachkriegsregelung auf eine Reform der Autonomieregierung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2024 12:00 Uhr