Palästinensischer Botschafter kritisiert Kundgebungsverbote

Berlin: Der Vertreter der Palästinensischen Autonomiebehörde in Deutschland, Arafeh, hat die Einschränkungen für Solidaritätskundgebungen kritisiert. In einer Stellungnahme spricht er von einer "übertriebenen Reaktion auf eine friedliche Antikriegsdemonstration gestern in Berlin". Und der Diplomat betont: "Free Palestine" sei ein Aufruf zur Beendigung der israelischen Besatzung und zur Wahrung der Menschenrechte. Gestern war auf dem Potsdamer Platz zunächst eine pro-palästinensische Mahnwache zugelassen worden. Diese nutzten andere Gruppen, manche Teilnehmer trugen israelkritische Plakate, die Stimmung war aufgeheizt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2023 18:00 Uhr