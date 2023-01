Palästinensische Autonomiebehörde macht Israel für Gewalteskalation verantwortlich

Nachrichtenarchiv - 28.01.2023 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: Nach zwei Anschlägen im Ostteil der Stadt hat die palästinensische Autonomiebehörde Israel für die Eskalation verantwortlich gemacht. Konkret wurde die Behörde aber nicht. Die islamistische Hisbollah im Libanon bezeichnete den Anschlag gestern vor einer Synagoge als heldenhaft. Dabei starben sieben Menschen, mehrere wurden schwer verletzt. Die radikale Hamas-Miliz sprach von Vergeltung für eine israelische Razzia in einem Flüchtlingslager. Dabei hatte es am Donnerstag ebenfalls Tote gegeben. International löste der Angriff vor der Synagoge Bestürzung aus. Zahlreiche Staaten verurteilten die Tat, darunter die USA, Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate. Der EU-Außenbeauftragte Borrell mahnte Israel, tödliche Gewalt nur als letztes Mittel einzusetzen. Heute hatte ein 13-jähriger Palästinenser zwei Menschen in der Jerusalemer Altstadt schwer verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2023 20:00 Uhr