Palästinenser stürmen UN-Lagerhaus im Gazastreifen

Gaza-Stadt: Einen Tag nach den Tumulten nahe einem Verteilzentrum für Hilfsgüter im Gazastreifen haben Palästinenser ein Lagerhaus des UN-Welternährungsprogramms gestürmt. Dabei sollen zwei Menschen in der Menge erdrückt worden sein, zwei weitere starben an Schussverletzungen. Nach einer monatelangen Blockade von Hilfsgütern durch Israel sind die Menschen im Gazastreifen zunehmend verzweifelt. Das Welternährungsprogramm bestätigte den Sturm auf ein Lagerhaus. "Horden hungriger Menschen" seien dort eingedrungen, um an die "zur Verteilung bereitgestellten Lebensmittel zu gelangen", hieß es in einer Mitteilung auf Social Media.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2025 01:00 Uhr