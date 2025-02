Palästinenser melden Tote durch israelischen Beschuss in Gaza

Gaza: Israelische Soldaten haben nach palästinensischen Angaben im Gazastreifen trotz der geltenden Waffenruhe vier Menschen erschossen. In Gaza-Stadt seien drei junge Männer getötet worden, teilte der Zivilschutz mit. Laut Augenzeugen hatten sie israelische Militäreinheiten in der Nähe des Grenzzaunes gefilmt, woraufhin die Soldaten das Feuer eröffneten. Die israelische Armee teilte mit, Soldaten hätten das Feuer auf Verdächtige eröffnet, die sich ihren Stellungen genähert hätten. Im Süden des Gazastreifens wurde darüber hinaus laut Zivilschutz eine ältere Frau erschossen, als sie in ihr Haus wollte. Nach Angaben beider Seiten wurden seit Beginn des Gaza-Kriegs rund 1.200 Israelis sowie mehr als 48.000 Palästinenser getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.02.2025 17:30 Uhr