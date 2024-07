Palästinenser melden mindestens 70 Tote durch israelische Angriffe

Gaza: Bei einem Angriff des israelischen Militärs auf Gebiete bei Chan Junis im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens 70 Menschen getötet worden. Aus dem Teil der Stadt führt die islamistische Hamas nach Erkenntnissen israelischer Nachrichtendienste Raketenangriffe durch. Derweil hat Israel zwei weitere Geiseln in der Gewalt der Hamas für tot erklärt. Eine der Geiseln war mit einer Deutschen verheiratet. Ihr sprach auch der deutsche Botschafter in Israel, Seibert, sein Beileid aus. Die Gekidnappten waren am 7. Oktober vergangenen Jahres in den Gazastreifen entführt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 23:00 Uhr