Palästinenser melden 4700 Tote in Gaza

Gaza: Das Büro von Palästinenserpräsidnt Abbas hat neue Opferzahlen für den Gazastreifen gemeldet. Nach Angaben eines Sprechers von Abbas sollen seit Beginn des Krieges am 7. Oktober mehr als 4700 Palästinenser ums Leben gekommen sein. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa nennt spricht außerdem von 15.000 Verletzten. Die Zahlen lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen, weil das Gesundheitsministerium in Gaza von der radikal-islamischen Hamas kontrolliert wird. Das israelische Militär hat inzwischen einzelne Bodentruppen in den Gazastreifen geschickt. Sie sollen dort Militärangaben zufolge gegen palästinensische Kämpfer vorgehen und nach den Geiseln suchen, die die Hamas genommen hat. Israel geht inzwischen von 222 Menschen aus, die die Hamas in den Gazastreifen verschleppt haben soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2023 14:00 Uhr