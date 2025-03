Palästinenser-Behörden melden mehr als 50.000 Tote seit Kriegsbeginn

Gaza: Beim jüngsten Krieg zwischen Israel und der Hamas ist die Zahl der Toten im Gazastreifen nach palästinensischen Angaben über 50.000 gestiegen. Zudem seien bei Angriffen mehr als 113.000 Menschen verletzt worden. In Israel waren beim Groß-Angriff der Hamas vor anderthalb Jahren rund 1.200 Menschen getötet worden. Im Süden des Gazastreifens startete die israelische Armee nun eine Offensive in Rafah. Die Bewohner eines Stadtviertels wurden zur Flucht aufgerufen. Inzwischen habe man den Stadtteil eingekreist, um gegen terroristische Organisationen vorzugehen, so das Militär. Einzelheiten wurden nicht bekannt. Nach einer Waffenruhe zwischen beiden Seiten hatte Israel am vergangenen Dienstag seine Angriffe im Gazastreifen wieder aufgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 18:00 Uhr