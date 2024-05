Palästina-Demonstration in München verläuft friedlich

München: In der Landeshauptstadt haben am Nachmittag etwa 3.800 Menschen für die Belange der Palästinenser demonstriert. Anlass war der sogenannte "Tag der Katastrophe". Die Demonstranten erinnerten an Flucht und Vertreibung von hunderttausenden Palästinensern nach der israelischen Staatsgründung 1948 und dem darauf folgenden ersten Nahostkrieg. Die Polizei zog eine positive Bilanz der heutigen Demonstration. Es habe keine relevanten Zwischenfälle gegeben. Angesichts der aktuellen Lage nach dem Hamas-Angriff auf Israel und dem israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen stand die Veranstaltung unter besonderer Beobachtung. Die Veranstalter hatten 500 Teilnehmer erwartet, die Polizei war mit 100 Beamten im Einsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 19:00 Uhr