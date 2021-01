Pakt über Atomwaffenverbot ist in Kraft

Nachrichtenarchiv - 22.01.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der internationale Vertrag über das Verbot von Atomwaffen ist in Kraft getreten. UN-Generalsekretär Guterres sagte in New York, das Abkommen sei ein wichtiger Schritt in Richtung einer Welt frei von nuklearen Kriegsgeräten. Der Pakt ächtet nicht nur den Einsatz von Nuklearwaffen, sondern auch ihre Entwicklung und Herstellung, den Besitz, die Weitergabe und die Lagerung. Außerdem ist die Drohung mit einem Atomschlag verboten. Die neun Atommächte, die NATO und damit auch Deutschland sind dem Pakt allerdings nicht beigetreten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2021 11:00 Uhr