Pakistans Ex-Regierungschef Khan wird zu zehn Jahren Haft verurteilt

Islamabad: Ein Gericht in Pakistan hat den früheren Premierminister Khan zu zehn Jahren Haft verurteilt. Khan wurde ebenso wie sein frühere Außenminister der Weitergabe geheimer Dokumente schuldig gesprochen. Der Prozess fand in einem Gefängnis statt, in dem der ehemalige Cricket-Star derzeit inhaftiert ist. In dem Verfahren ging es um ein Telegramm, das Khan als Beweis dafür anführte, dass seine Absetzung als Regierungschef im April 2022 auf eine Verschwörung unter Beteiligung der USA und des pakistanischen Militärs zurückzuführen sei. Durch die Verurteilung kann Khan nicht bei den bevorstehenden Parlamentswahlen antreten. Das schwächt die Opposition deutlich. Im Atomwaffenstaat Pakistan gilt das Militär als wichtigster Machtfaktor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2024 12:00 Uhr