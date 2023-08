Pakistans Ex-Premier Khan wird zu drei Jahren Haft verurteilt

Kurzmeldung ein/ausklappen Papst besucht trotz Waldbränden heilige Stätte von Fatima

Fatima: Nach seiner Teilnahme am katholischen Weltjugendtag in Lissabon hat Papst Franziskus trotz heftig lodernder Waldbrände die heilige Stätte in Portugal besucht. Am Morgen betete er zusammen mit Kranken, Häftlingen und Pilgern an dem Marienwallfahrtsort Fatima vor einer Madonnenstatue. Außerdem legte er einen goldenen Rosenkranz nieder. Wegen der Brände in der Nähe lag ein schwarzer Rauch in der Luft. Auch regnete es immer wieder Asche vom Himmel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.08.2023 12:15 Uhr