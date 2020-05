Pakistanisches Passagierflugzeug ist über Karachi abgestürzt

Nachrichtenarchiv - 22.05.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karachi: Über der pakistanischen Metropole Karachi ist ein Linienflugzeug mit offenbar mehr als hundert Menschen an Bord abgestürzt. Wie die Luftfahrtbehörde des Landes mitteilte, waren nach ersten Erkenntnissen 99 Passagiere und acht Crew-Mitglieder in der Maschine der Pakistan International Airlines. Auf Fernsehbildern soll zu sehen gewesen sein, wie das Flugzeug in ein Wohngebiet stürzt. Näheres ist noch nicht bekannt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.05.2020 12:45 Uhr