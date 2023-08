Pakistanische Helfer retten alle Insassen verunfallter Gondel

Islamabad: Bei einer riskanten Rettungsmission aus der Gondel einer Seilbahn in Pakistan haben Bewohner der Region alle Insassen gerettet. Damit sind nun insgesamt sechs Kinder und zwei Erwachsene in Sicherheit. Das bestätigte der Katastrophenschutz. Zuvor hatten Spezialkräfte im Norden von Pakistan mit Einbruch der Dunkelheit ihre Rettungsaktion unterbrochen. Die acht Menschen harrten stundenlang in einer Kabine der Bahn aus, weil eines der tragenden Stahlseile gerissen war. Helfer setzen die Rettungsaktion nach Rücksprache mit dem Militär selbst fort. Videos in sozialen Medien zeigen, wie sie sich mit Vorrichtungen an dem Draht zur Gondel hangeln und die Menschen befreien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2023 20:45 Uhr