Pakistan wartet auf Ergebnisse der Parlamentswahlen

Islamabad: Nach der Parlamentswahl in Pakistan sind bislang nur einzelne Ergebnisse veröffentlicht worden. Als Grund nennt die Wahlkommission ein Übertragungsproblem. Die Oppositionspartei PTI des inhaftierten Ex-Premiers Khan befürchtet dagegen Wahlfälschung. Die Partei behauptet, in Führung zu liegen. Darauf weisen auch die ersten Zahlen der Wahlkommission hin. Danach haben unabhängige Kandidaten fast 40 Prozent der Stimmen erhalten. Diese Kandidaten gelten als Oppositions-nah. Als Favorit ist der Konservative Nawaz Sharif in die Abstimmung gegangen. Der frühere Regierungschef war erst vor kurzem aus dem Exil zurückgekehrt. Während der Wahlen war landesweit das Mobilfunknetz abgeschaltet worden, offenbar um Proteste und Unruhen zu verhindern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.02.2024 12:15 Uhr