Pakistan startet weiteren Gegenangriff auf Indien

Islamabad: Die militärische Auseinandersetzung zwischen Indien und Pakistan spitzt sich weiter zu. Pakistan hat am frühen Morgen einen weiteren Gegenangriff auf Indien gestartet und nach eigenen Angaben unter anderem ein Raketenlager und einen Luftwaffenstützpunkt zerstört. Vorher soll Indien mehrere pakistanische Militärstützpunkte attackiert haben. Die G7-Staaten riefen am Abend beide Konfliktparteien dazu auf, sofort zu deeskalieren und forderten im Sinne einer friedlichen Lösung einen direkten Dialog. Am Mittwochmorgen war der jahrzehntealte Kaschmir-Konflikt militärisch eskaliert, mindestens 50 Menschen wurden getötet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2025 06:00 Uhr