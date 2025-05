Pakistan meldet Tote nach indischem Angriff

Islamabad: Die Zahl der Toten durch indische Angriffe auf Pakistan ist nach Angaben der pakistanischen Armee auf 26 gestiegen. Zudem seien 46 Menschen verletzt worden, sagte ein Armeesprecher. Indien griff in der Nacht mehrere Ziele in Pakistan und im pakistanisch kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir an. Pakistanische Geheimdienstkreise meldeten daraufhin den Abschuss von fünf indischen Kampfflugzeugen. Damit eskalieren die jüngsten Spannungen zwischen den beiden Atommächten erheblich. Ausgelöst wurden sie durch einen Terroranschlag im April in dem indisch kontrollierten Teil Kaschmirs. 26 Menschen starben dabei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2025 08:00 Uhr