Paketzusteller dürfen am Sonntag nicht ausliefern

14.04.2020 20:15 Uhr

Berlin: Paketzusteller dürfen ihre Mitarbeiter auch in der Corona-Krise nicht an Sonn- und Feiertagen beschäftigen. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht entschieden und damit die Eilanträge mehrerer privater Paketdienste abgewiesen. Sie hatten für die Osterfeiertage wegen des aktuell erhöhten Paketaufkommens und des hohen Krankenstands eine Ausnahme vom gesetzlich geregelten Beschäftigungsverbot für Sonn- und Feiertage erwirken wollen. Die Richter befanden jedoch, dass es trotz der Pandemie keine Versorgungskrise gebe, die die Paketzustellung auch an solchen Tagen dringend nötig machen würde. Nach Auffassung der Kammer machten die Antragsteller außerdem nicht glaubhaft, dass ohne eine Ausnahme schwere und unzumutbare Nachteile für sie eintreten könnten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.04.2020 20:15 Uhr