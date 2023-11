Paketbranche setzt immer mehr E-Fahrzeuge ein

Bonn: Deutschlands Paketbranche setzt verstärkt auf Elektro-Transporter. Der Marktführer DHL hat nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 25.000 solcher Fahrzeuge im Einsatz. Damit fahren auf der sogenannten letzten Meile - also der Strecke bis zum Haushalt oder Abholautomaten - rund 41 Prozent E-Wagen. Auch die DHL-Konkurrenten nutzen immer mehr Elektro-Fahrzeuge: GLS will bis zum Jahresende 900 auf den Straßen haben. Hermes habe den Anteil innerhalb der letzten zwei Jahre fast vervierfacht, so das Unternehmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2023 17:00 Uhr