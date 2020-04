Paket-Dienstleister DHL liefert auch am Sonntag aus

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Paket-Dienstleister DHL hat heute in der Landeshauptstadt erstmals auch an einem Sonntag Sendungen zugestellt. Hintergrund ist, dass wegen der Corona-Pandemie überdurchschnittlich viele Pakete verschickt werden. Das Aufkommen sei ähnlich groß wie sonst an den stärksten Tagen vor Weihnachten. Laut DHL waren in München rund 400 Mitarbeiter unterwegs, um mehr als 50.000 Pakete an private Haushalte auszuliefern. Das bayerische Arbeitsministerium hatte für die Aktion eine Genehmigung erteilt, eine regelmäßige Paket-Zustellung an Sonntagen sei nicht geplant, hieß es von Unternehmensseite.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2020 21:00 Uhr