Paderborner Karnevalisten feiern nach Aschmittwoch mit umstrittenem Umzug

Nachrichtenarchiv - 23.04.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rio de Janeiro: In Brasilien haben nach über zwei Jahren Corona-Pause die berühmten Samba-Schulen wieder ihre Umzüge gestartet. Bis spät in die Nacht wurde in prächtigen Kostümen gefeiert. Auch heute gehen die Paraden im Sambodrom von Rio de Janeiro weiter. Insgesamt treten zwölf Top-Schulen gegeneinander an, um den Meistertitel zu erringen. Derweil wird auch im ostwestfälischen Paderborn am Nachmittag Karnveval gefeiert. Ein lokaler Verein holt seine wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Parade nach. Um den Umzug nach Aschermittwoch außerhalb der Brauchtumszeit hatte es Streit gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2022 07:00 Uhr