Paderborn und Kiel siegen in der zweiten Fußball-Bundesliga

Scholz und Selenskyj drücken bei Waffenlieferungen aufs Tempo

München: Zum Beginn der Sicherheitskonferenz hat Bundeskanzler Scholz dazu aufgerufen, die Ukraine so schnell wie möglich mit Kampfpanzern zu versorgen. In seiner Rede beim weltweit wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik sagte er in München, alle, die liefern könnten, müssten dies nun auch wirklich tun. Scholz bot den Bündnispartnern Unterstützung bei Ausbildung, Nachschub und Logistik an. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner per Video übertragenen Eröffnungsansprache den Westen zu größerer Geschwindigkeit bei der Lieferung von Waffen aufgefordert. Scholz hatte Ende Januar nach langem Zögern die Lieferung von 14 Leopard-2-Kampfpanzern in die Ukraine angekündigt. Er hatte das Ziel ausgegeben, zusammen mit Verbündeten rasch zwei Panzerbataillone aufzustellen, für die in der Ukraine 62 Panzer benötigt werden. Außer Deutschland, Polen und Portugal beteiligt sich bisher kein weiteres Land an den Lieferungen, obwohl es zunächst viel mehr Zusagen gab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2023 20:15 Uhr