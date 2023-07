Paare in Bayern heiraten immer später

Kurzmeldung ein/ausklappen AfD will Meinungsbild in Deutschland mit eigenen Medienkanälen verändern

Magdeburg: Die AfD will nach den Worten ihres Parteichefs Chrupalla eigene Medienkanäle aufbauen. Beim AfD-Parteitag in Magdeburg erklärte er wörtlich: "Wir arbeiten daran, eine Gegenöffentlichkeit herzustellen". So wolle man das Meinungsbild in Deutschland weiter verändern. Chrupalla bekräftigte den Machtanspruch seiner Partei. Die AfD könne Regierungsverantwortung übernehmen und bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr in drei ostdeutschen Ländern die stärkste Kraft werden. Die rund 600 Delegierten beraten in Magdeburg unter anderem über den Kurs in der Europapolitik.

