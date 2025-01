Oxfam-Studie belegt wachsende Kluft zwischen Arm und Reich

Genf: Mehr Steuern für Superreiche - das fordert die Hilfsorganisation Oxfam zum Start des Weltwirtschaftsforums in Davos. Konkret schlägt sie eine Milliardärssteuer von zwei Prozent vor. Nach Berechnungen von Oxfam sind im vergangenen Jahr 204 Menschen zu Milliardären geworden - also gab es im Durchschnitt vier neue Milliardäre pro Woche. Die meisten Superreichen leben in den USA, China, Indien und Deutschland. Zugleich würden über 730 Millionen Menschen weltweit hungern, klagt Oxfam.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2025 17:00 Uhr