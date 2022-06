Oxfam fordert von G7 Finanzierungszusagen zur Bekämpfung von Not

Schwarz-Grüner Koalitionsvertrag für NRW ist unterschrieben

Düsseldorf: In Nordrhein-Westfalen haben der CDU-Landeschef Wüst und die Grünen-Landesvorsitzende Neubaur den von beiden Parteien am Wochenende gebilligten Koalitionsvertrag unterschrieben. Damit ist die erste schwarz-grüne Koalition in dem bevölkerungsreichsten Bundesland unter Dach und Fach. Wüst lobte das Miteinander bei den Koalitionsverhandlungen. Neubaur sagte, es sei ein Fundament geschaffen worden, um in den nächsten Jahren mit fairen Mitteln und auf Augenhöhe miteinander zu streiten und zu arbeiten. Wüst will sich morgen vom Düsseldorfer Landtag erneut als Regierungschef wiederwählen lassen. In ihrem Koalitionsvertrag verpflichten sich CDU und Grüne, Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas zu machen. Außerdem will Schwarz-Grün mehr Lehrer und Polizisten in NRW einstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2022 22:00 Uhr