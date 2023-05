Ovtcharov und Franziska holen Tischtennis-WM-Medaille

Kurzmeldung ein/ausklappen Keine Warnstreiks über Pfingsten im Nah- und Fernverkehr

München: Im öffentlichen Nahverkehr in Bayern sind Warnstreiks erst einmal vom Tisch. Die Gewerkschaft Verdi einigte sich mit dem Verband der kommunalen Arbeitgeber auf einen neuen Tarifvertrag. Für die rund 7.000 Mitarbeiter in den Kommunen, die ihren Nahverkehr noch selbst betreiben, soll das Ergebnis im Öffentlichen Dienst übernommen werden. Auch im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn wird es über Pfingsten keine neuen Warnstreiks geben. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG will das neue Angebot, das die Bahn gestern vorgelegt hatte, bis Dienstag prüfen. Für diese Zeit schließt die Gewerkschaft weitere Arbeitsniederlegungen aus. Das Angebot sieht für die 180.000 Beschäftigten einen Inflationsausgleich in Höhe von 2.850 Euro vor. Für untere Einkommensgruppen soll es zwölf Prozent mehr Lohn geben, für mittlere und obere Einkommen sind zehn bzw. acht Prozent mehr Lohn vorgesehen. Die Erhöhungen sollen in zwei Stufen erfolgen, die erste greift im Dezember.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2023 06:00 Uhr