Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach will seinen Namen ändern

München: Das Otfried-Preußler-Gymnasium in Pullach bei München will seinen Namen ändern. Grund ist ein Frühwerk des bekannten Kinderbuchautors, das vom Nationalsozialismus beeinflusst ist. Der Gemeinderat ist der Forderung von Lehrerkonferenz, Elternbeirat und Schülerausschuss gefolgt und hat für eine Umbenennung plädiert. Die endgültige Entscheidung fällt im März. Nach dem Tod des Schriftstellers war bekannt geworden, dass er als 17-Jähriger eine Erzählung verfasst hat, in der er Erlebnisse bei der Hitlerjugend positiv schildert. In späteren Jahren wurde Preußler berühmt durch Kinderbuchklassiker wie "Krabat", "die kleine Hexe" und "der kleine Wassermann". Preußler hatte das frühe Werk zeitlebens verschwiegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.02.2024 20:15 Uhr