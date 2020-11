OSZE kritisiert Trumps Umgang mit US-Wahl

Nachrichtenarchiv - 05.11.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat US-Präsident Trump scharf für seine Wahlbetrugsvorwürfe kritisiert. Grundlose Anschuldigungen schadeten dem Vertrauen der Öffentlichkeit in die staatlichen Institutionen, so die OSZE. Insgesamt sprachen die Wahlbeobachtenden dem Urnengang ein gutes Zeugnis aus. Besorgt zeigten sie sich allerdings vom politischen Umfeld der US-Wahl, das sie als stark polarisiert bezeichneten. Außerdem wiesen sie auf grundsätzliche Schwächen im Wahlsystem hin, weil es bestimmte Gruppen benachteiligen könnte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.11.2020 02:00 Uhr