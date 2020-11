OSZE hat keine Hinweise auf Wahlbetrug in den USA

Nachrichtenarchiv - 05.11.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die Wahlbeobachter der OSZE haben keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei der Präsidentenwahl in den USA. Der Leiter der Delegation, der FDP-Politiker Link sagte, sein Team habe keinerlei Regelverstöße feststellen können. Dies gelte sowohl für den Wahltag selbst als auch für die Briefwahl. Zugleich machte Link deutlich, dass die Experten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa noch in den USA blieben werden, um die Auszählung der Stimmen weiter unter die Lupe zu nehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2020 23:00 Uhr