OSZE hat keine Hinweise auf Wahlbetrug in den USA

Athen ordnet dreiwöchigen Lockdown für ganz Griechenland an

Athen: In Griechenland beginnt am Wochenende ein dreiwöchiger Lockdown. Premier Mitsotakis sagte, er könne nicht zulassen, dass das Gesundheitssystem überlastet werde. Die Zahl der Neueinweisungen in Krankenhäuser sei schon jetzt hoch. Gehe das so weiter, kämen die Kliniken ans Limit. Ab Samstag früh um 6 Uhr müssen alle Läden außer Supermärkten, Apotheken und anderen lebenswichtigen Geschäften schließen. Von 21 bis 5 Uhr gilt eine allgemeine Ausgangssperre. Ausgenommen sind Berufstätige, die eine Bestätigung vom Arbeitgeber mitführen. Wer einkaufen oder zum Arzt gehen will, muss per SMS darüber informieren. Die Schulen werden größteneils auf Online-Betrieb umstellen. Überall gilt Maskenpflicht. In den vergangenen Wochen waren in Griechenland die Infektionszahlen hochgeschnellt, vor allem in Großstädten wie Athen und Thessaloniki.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2020 15:00 Uhr