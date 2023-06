Ostseerat will mehr Zusammenarbeit bei Energie und Munitionsbergung

Meldungsarchiv - 02.06.2023 18:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Wismar: Die Ostsee-Anrainer wollen angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine ihre Zusammenarbeit im Sicherheits- und Energiebereich verstärken. Zum Schutz der Offshore-Energieanlagen und der Unterwasser-Infrastruktur soll stärker bei der Bergung und Entsorgung von Munitions-Altlasten kooperiert werden. In ihrer Abschlusserklärung verurteilten die beteiligten Staaten das Verhalten der russischen See- und Luftstreitkräfte in und über der Ostsee als aggressiv und provokativ. Dies stelle eine Gefahr für Navigation und Kommunikation dar.

