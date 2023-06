Ostseerat berät über Sicherheitslage in der Region

Meldungsarchiv - 02.06.2023 12:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Wismar: Die Ostseeanrainer haben am Vormittag über die Sicherheitslage in der Region und eine Reihe weiterer Themen beraten. Die Ergebnisse des zweitägigen Treffens stellt Bundesaußenministerin Baerbock gerade vor. Die Ministerin sagte, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine müssten auch die Ostsee-Anrainer der harten Wirklichkeit ins Auge sehen, dass sich die Sicherheitslage drastisch verändert habe. Baerbock betonte erneut, dass die Mitglieder des Ostseerats geschlossen an der Seite der Ukraine stehen. Deutschland hat derzeit den Vorsitz in diesem Gremium. Dem 1992 gegründeten Ostseerat gehören neben Deutschland Norwegen, Dänemark, Finnland, Polen, Schweden Estland, Finnland, Litauen, Lettland, Polen, Schweden, Island und die EU an.

