Ostseefähre steuert auf schwedische Küste zu

Nachrichtenarchiv - 30.08.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Nach dem Brand an Bord wird die Ostseefähre "Stena Scandica" am Morgen an der Küste südlich der schwedischen Hauptstadt erwartet. Das Schiff kann inzwischen wieder gesteuert werden, nachdem zuvor nach einem Brand und einem Stromausfall die Motoren ausgefallen waren. Aus Sorge, dass die Fähre auf Grund laufen könnte, wurde gestern eine Evakuierungsaktion gestartet: Familien mit Kindern und ältere Menschen wurden mit Helikoptern von Bord geholt. Auf der "Stena Scandica" war gestern ein Feuer auf dem Autodeck ausgebrochen. Es konnte am Nachmittag gelöscht werden, Verletzte gab es offenbar nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2022 06:00 Uhr