Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 soll noch im Sommer fertig werden

Nachrichtenarchiv - 11.07.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland soll noch in diesem Sommer fertiggestellt werden. Unternehmens-Chef Warnig sagte dem Handelsblatt, nach jetzigem Stand sollten die Bauarbeiten Ende August beendet sein. Mittlerweile seien 98 Prozent der Pipeline fertiggestellt, die russisches Gas nach Deutschland transportieren soll. Ziel sei es, die Leitung noch in diesem Jahr in Betrieb zu nehmen. Nach Warnigs Angaben prüft das Unternehmen die Eignung der Pipeline auch für den Transport von Wasserstoff. Die Gaspipeline unter der Ostsee steht in der Kritik mehrerer Partner Deutschlands wie der USA und ist auch Thema im Bundestagswahlkampf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2021 21:00 Uhr