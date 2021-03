Ostlöhne hinken Westeinkommen immer noch deutlich hinterher

Nachrichtenarchiv - 14.03.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zwischen den Löhnen im Westen und Osten Deutschlands liegen nach wie vor teils erhebliche Unterschiede. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Demnach bezogen im Jahr 2019 in Ostdeutschland sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte ein mittleres Brutto-Einkommen von 2827 Euro. In Westdeutschland waren es im Durchschnitt etwa 700 Euro - also rund 24 Prozent - mehr. Große Unterschiede gab es in den Branchen Auto-, Motoren- und Maschinenbau. Bei der Herstellung von Bekleidung verdienten Vollzeitbeschäftigte im Westen sogar 73 Prozent mehr als im Osten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.03.2021 16:00 Uhr