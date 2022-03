Osterplärrer soll trotz Corona-Bedenken starten

Nachrichtenarchiv - 17.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Der traditionelle Osterplärrer soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Wie der Schwäbische Schaustellerverband dem BR bestätigt hat, soll das traditionelle Volksfest trotz Corona-Bedenken am 17. April beginnen. Maskenpflicht und Abstandsregeln müssten wohl beachtet werden, sagte Verbandschef Diebold. Was darüber hinaus zu beachten sei, könne aber noch niemand sagen. Die Schausteller hatten von sich aus 2G als Zugangsvoraussetzung angeboten. Sicher scheint allerdings, dass es zumindest ein Bierzelt auf dem Osterplärrer geben wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2022 09:00 Uhr