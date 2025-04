Ostermarschierer sind zufrieden

Berlin: Die Organisatoren der Ostermärsche haben eine positive Bilanz gezogen. Wie das Netzwerk Friedenskooperative mitteilte, beteiligten sich mehrere zehntausend Menschen an über 100 Aktionen. Das seien mehr als im Vorjahr. Aktivisten sprachen von einem deutlichen Signal für Frieden, Diplomatie und Abrüstung. Heute gab es Ostermärsche in Fürth, Frankfurt am Main und Dortmund.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2025 16:00 Uhr