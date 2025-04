Ostermarschierer gegen Aufrüstung und für Frieden auf der Straße

Berlin: Bundesweit haben zahlreiche Menschen bei traditionellen Ostermärschen für Frieden demonstriert. Wichtigste Themen in den Redebeiträgen und auf Plakaten waren der Krieg Israels im Gazastreifen und der Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie die Aufrüstungspläne in Europa. Die meisten Ostermarschierer kamen in Berlin, im Ruhrgebiet und in Hessen zusammen. Nach Polizeiangaben nahmen in Berlin etwa 1.800 Menschen teil. In Hannover zogen rund 1.000 Menschen für Frieden und gegen Aufrüstung durch die Innenstadt. Das Netzwerk Friedenskooperative erklärte, die Ostermärsche richteten sich diesmal besonders an die neue Regierung mit der Forderung, Deutschland müsse "friedensfähig statt kriegstüchtig" werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 19:00 Uhr