Ostermärsche stehen im Zeichen des Ukraine-Kriegs

München: In ganz Deutschland finden seit dem Vormittag wieder zahlreiche Ostermärsche statt. Zentrale Demonstrationen sind nach Angaben der Organisatoren aus der Friedensbewegung unter anderem in München, Berlin, Leipzig, Stuttgart, Köln, Düsseldorf und Bremen geplant. Sie stehen unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Protestierenden drängen auf einen Waffenstillstand sowie die Aufnahme von Friedensverhandlungen. Den Forderungen schloss sich auch der Münchner Kardinal Marx an. Im BR-Interview sagte er, Frieden werde nie mit Waffen hergestellt. Zwar sei es richtig, Waffen an die Ukraine zu liefern. Aber es brauche mehr Diplomatie statt nur mehr Panzer und Granaten. Erste kleinere Veranstaltungen gab es bereits gestern und am Gründonnerstag. Höhepunkt der jährlichen Ostermärsche ist aber traditionell der Karsamstag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2023 12:00 Uhr