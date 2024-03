Ostermärsche haben begonnen - auch in München

München: Bundesweit sind zahlreiche Ostermarschierer unterwegs. Die Veranstalter sprechen von 70 Demonstrationen, Kundgebungen oder Fahrradtouren. Zentrales Thema ist die Forderung nach Frieden - sowohl in der Ukraine als auch im Nahen Osten. In München sind unter dem Motto "Nein zum Krieg" mehrere hundert Menschen zusammengekommen. Die Aktivisten fordern die Politik auf, sich für Friedensverhandlungen einzusetzen. Mitglieder der Bundesregierung haben in Osterbotschaften dagegen erklärt, warum sie Verhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt für aussichtslos halten. Bundeskanzler Scholz nannte als Voraussetzung für Frieden, dass sich das Recht gegen Gewalt durchsetzt. Um diesem Prinzip wieder Geltung zu verschaffen, müsse der Ukraine geholfen werden. Vizekanzler Habeck wandte sich dagegen, den Krieg einzufrieren. Nur die Ukraine könne entscheiden, zu welchen Bedingungen sie den Krieg beenden wolle.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2024 13:15 Uhr