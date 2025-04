Ostermärsche erreichen vorläufigen Höhepunkt

Berlin: Die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung erleben am heutigen Karsamstag ihren ersten Höhepunkt. Nach Angaben der Veranstalter sind bundesweit rund 100 Versammlungen, Demonstrationen und Umzüge geplant. Das beherrschende Thema bei den Ostermärschen in diesem Jahr sind die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Viele Teilnehmer wollen auch ihren Unmut darüber ausdrücken, dass in Deutschland eine starke Wiederaufrüstung geplant ist. Aktionen sind unter anderem in Berlin, Bremen, München, Duisburg, Leipzig und Stuttgart vorgesehen. Veranstaltet werden die Demos von Friedensinitiativen, Gewerkschaften sowie von christlichen und linken Gruppen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 12:00 Uhr